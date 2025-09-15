Calcio: River Plaine, festa e vittoria: il debutto del calcio femminile accende Quart

Domenica 14 settembre il campo sportivo di Quart si è trasformato in un palcoscenico di entusiasmo e passione. L’ASD River Plaine Evançon ha celebrato la grande festa di presentazione della società con un evento che ha unito sportivi, famiglie e tifosi. Momento clou del pomeriggio è stato il debutto della formazione femminile, pronta ad affrontare il campionato di Promozione grazie alla collaborazione con il Saint-Pierre.

L’esordio non poteva essere più felice: nella sfida amichevole contro il Borgo Vittoria di Torino, le ragazze di casa si sono imposte per 2-1 con le reti di Vuillermin e Jocallaz, regalando al pubblico una prima pagina di storia già vincente.

Non solo il campo: la società ha approfittato dell’occasione per presentare al pubblico tutti gli staff tecnici e gli atleti delle varie categorie, sottolineando la forza di un movimento che cresce e investe sul futuro.

Dal U.S. Saint-Pierre ASD sono arrivati applausi e incoraggiamenti: «Vedere queste ragazze giocare - commenta Simone Esposito Direttore Generale - Head Of Communication - è qualcosa di magico, bello ed emozionante. Si vede che c’è un grandissimo lavoro dietro e il futuro è buono. Vogliamo fare i complimenti alle ragazze ed ai Mister».

Un debutto che non è solo un risultato sportivo, ma il segno di un progetto serio, condiviso e appassionato. La stagione può cominciare con il piede giusto: River Plaine c’è.