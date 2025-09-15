 / CALCIO

CALCIO | 15 settembre 2025, 08:41

Calcio: River Plaine, festa e vittoria: il debutto del calcio femminile accende Quart

Un pomeriggio di emozioni e applausi: presentata la nuova stagione dell’ASD River Plaine Evançon, con il battesimo vincente della formazione femminile frutto della collaborazione con il Saint-Pierre

Le convocate: Kristel Zorzato, Asia Filippone, Michelle Carrozzino, Sophie Jocallaz, Sharon Filippone, Linda Seris, Bianca Fantini, Ilary Piras, Darlisa Cagnola, Federica Vuillermin, Angelica Gulino, Asia Orfano, Martina Brunelli.

Le convocate: Kristel Zorzato, Asia Filippone, Michelle Carrozzino, Sophie Jocallaz, Sharon Filippone, Linda Seris, Bianca Fantini, Ilary Piras, Darlisa Cagnola, Federica Vuillermin, Angelica Gulino, Asia Orfano, Martina Brunelli.

Domenica 14 settembre il campo sportivo di Quart si è trasformato in un palcoscenico di entusiasmo e passione. L’ASD River Plaine Evançon ha celebrato la grande festa di presentazione della società con un evento che ha unito sportivi, famiglie e tifosi. Momento clou del pomeriggio è stato il debutto della formazione femminile, pronta ad affrontare il campionato di Promozione grazie alla collaborazione con il Saint-Pierre.

L’esordio non poteva essere più felice: nella sfida amichevole contro il Borgo Vittoria di Torino, le ragazze di casa si sono imposte per 2-1 con le reti di Vuillermin e Jocallaz, regalando al pubblico una prima pagina di storia già vincente.

Non solo il campo: la società ha approfittato dell’occasione per presentare al pubblico tutti gli staff tecnici e gli atleti delle varie categorie, sottolineando la forza di un movimento che cresce e investe sul futuro.

Dal U.S. Saint-Pierre ASD sono arrivati applausi e incoraggiamenti: «Vedere queste ragazze giocare - commenta Simone Esposito Direttore Generale - Head Of Communication - è qualcosa di magico, bello ed emozionante. Si vede che c’è un grandissimo lavoro dietro e il futuro è buono. Vogliamo fare i complimenti alle ragazze ed ai Mister».

Un debutto che non è solo un risultato sportivo, ma il segno di un progetto serio, condiviso e appassionato. La stagione può cominciare con il piede giusto: River Plaine c’è.

pyred

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore