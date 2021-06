Iniziano gli Europei di calcio 2021 e la Nazionale di Calcio dell'Italia, guidata da Roberto Mancini, sarà tra la prime squadra a sfidarsi precisamente contro la Turchia. Gli Europei si giocheranno dall'11 giugno all'11 luglio 2021, prevedono 51 partite che si svolgeranno in 11 città, così come riportato dal nuovo calendario di UEFA EURO 2020. Il team Public Affairs di Ipsos ha indagato due aspetti principali in merito agli imminenti Europei: l'interesse degli italiani al tema e la possibilità di vittoria degli azzurri. Vediamo insieme i principali risultati!

Europei di calcio 2021, il 37,7% degli italiani non è interessato al tema

Il sondaggio Ipsos rivela che più di un terzo dei rispondenti, con una percentuale pari al 37,7% dichiara di non essere interessato al tema degli Europei di calcio 2021. Una percentuale che è più alta tra le donne, i giovani under 30 e gli over 65. Inoltre, bisogna anche notare che tra le persone meno istruite (senza un diploma di scuole superiori) i disinteressati sfiorano addirittura la metà dei rispondenti. Al contrario, tra i laureati i disinteressanti agli Europei sono meno di un quarto.

UEFA EURO 2020, la Nazionale di Calcio dell'Italia vincerà gli Europei?

I dati del sondaggio Ipsos registrano un cauto ottimismo.