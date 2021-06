Calcio: Serie D, battuta d'arresto per il PDHAE sconfitto a Castellanza

Ha detto male anzi malissimo la 35esima giornata del campionato di calcio di serie D al PDHAE, che esce sconfitto per 3 a 2 dal campo della Castellanzese e per effetto delle vittorie di Gozzano e Bra scivola dal secondo al quarto posto in classifica.

Alla rete di Chessa per i padroni di casa al 22' segue quella di Colombo su rigore tre minuti dopo ed è 2 a 0 per i varesini.

Nel secondo tempo la musica cambia di poco ma è Tanasia su rigore a riaccendere le speranze per il PontDonnasHoneArnadEvançon; Corti riporta la Castellanzese in vantaggio di due lunghesse sugli orangerossoblu e la rete di Varvelli nel secondo minuto di recupero vale solo l'onore del campo. Quarti a 64 punti i ragazzi di mister Cretaz se la possono e se la devono ancora giocare tutta.

RISULTATI E CLASSIFICA