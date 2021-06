Calcio f: Tornano in campo le ragazze dell'Aosta 511

Prima occasione di ritorno in campo in gruppo dai giorni del lockdown, è programmato per domenica 30 agosto l'open day dell'Aosta Calcio 511 rivolto a bambine e ragazze dai 12 ai 18 anni che vogliono avvicinarsi alle discipline del calcio del futsal. L'appuntamento con lo staff dell'Aosta è al campo sportivo Mont Fleury ad Aosta, dalle 10 alle 12.

Sarà presente il nuovo mister delle diverse squadre femminili dell'Aosta 511 ovvero Fabiano Frison, tecnico di esperienza e già allenatore dal dicembre delle ragazze rossonere impegnate nel campionato di serie C di calcio a 5.

Le interessate possono chiamare l'Aosta 511 al numero 340-1805928