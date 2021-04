Calcio: Vicino il ritorno in campo di tutte le categorie

Il testo della bozza del prossimo Decreto del Governo Draghi diramato nelle scorse ore prevede il ritorno delle zone gialle con la riapertura di ristoranti, ma anche dello sport all'aperto con il ritorno al calcio e calcetto. Possibilità di spostamenti anche tra le Regioni con certificazione verde.

In attesa della pubblicazione della versione ufficiale del decreto, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, ecco cosa prevede il testo per quanto riguarda lo sport:

Importante in particolare l'articolo 7 che da la possibilità della ripresa degli sport di contatto all'aperto dal 26 aprile nelle zone gialle.

Fine della divisione tra atleti agonisti di interesse nazionale e gli altri che potevano solamente svolgere allenamenti individuali. Tutti potranno tornare in campo e disputare delle partite. Resta interdetto l'uso degli spogliatoi.



Novità anche per quanto riguarda i tifosi allo stadio. Dopo l'apertura al pubblico per gli europei si pensava ad un finale di campionato con qualche spettatore, ma si dovrà attendere il 1 giugno 2021.