Calcio: Eccellenza, il protocollo aggiornato per la ripresa delle attività

È stato pubblicato dalla Figc l’ aggiornamento del Protocollo 'Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile di Calcio a 11 e di Serie C/C1 maschile e femminile di Calcio a 5 Lnd Stagione 2020/2021'.

Con riferimento alle esperienze già in essere per le attività dei Campionati nazionali della LND e del Settore Giovanile e Scolastico - e visto che dovrà essere applicato il protocollo sanitario attualmente vigente per i Campionati nazionali della Lnd e le Competizioni Giovanili nazionali organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc - è stato aggiornato il documento finalizzato alla ripresa delle citate competizioni.

In linea di coerenza e continuità con i precedenti elaborati, anche il presente Protocollo è stato redatto a seguito degli ultimi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle Ordinanze e delle Circolari del Ministero della Salute, nonché sulla base dei dati epidemiologici aggiornati e delle nuove acquisizioni scientifiche.

Per consultare il protocollo aggiornato clicca qui.