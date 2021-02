Calcio: Serie D, Contro il PDHAE al Varese non basta il doppio vantaggio

Alla fine chi ha da recriminare tra le due squadre forse è proprio il PDHAE di mister Cretaz, che sotto di due gol recupera, pareggia e si vede negare almeno un rigore netto. Oggi domenica 21 febbraio è finita 2 a 2 al 'Milliery' di Montjovet la sfida valevole per la seconda giornata di ritorno del girone A di serie D tra il PontDonnasHoneArnadEvançon e il Varese di Ezio Rossi, che nel primo tempo domina e segna con Otelè ed Ebagua; nella ripresa sono invece i valdostani a trovare un pari fulmineo al 6' e al 9' con Masini e Lauria, che si sono ritrovati soli davanti alla porta.

Il Pont Donnaz nel secondo tempo è stato certamente superiore ai lombardi e ha meritato almeno il punto e forse qualcosa di più, non fosse stato per almeno una svista arbitrale che ha fatto infuriare mister Cretaz, il quale a fine partita ha avuto parole dure per tutti: "Il primo gol il Varese lo ha fatto da casa sua... dire che sono stati concreti è dire poco e non è perché noi siamo ampiamente salvi che possiamo regalare punti a tutti. Oggi poi ci sono stati tre o quattro rigori non dati, oltre all'espulsione di Varvelli. Non parlo mai degli arbitri, ma oggi si".