Calcio: Serie D; PDHAE pericoloso ma vince il Bra -VIDEO

Con il 10° marcatore diverso da inizio stagione (per Luca Marchisone, centrocampista con spiccate doti offensive classe 2001, addirittura doppietta e addirittura primi due gol 2020/2021 ndr) e con il sigillo di un sempre presente Marco Gaeta (5 gol e 4 assist da inizio campionato) vero uomo-squadra e uomo-reparto, ieri pomeriggio (in casa) il Bra ha "risolto" la pratica PDHAE con un 3-1 finale, mettendo "in bacheca" altri 3 punti d'oro e meritati. Successo che permette ai braidesi (39 punti) di rimanere a ruota della capolista Gozzano (41).

Valdostani pericolosi al secondo minuto di gioco: pallone basso messo da sinistra, sotto porta colpisce Paris, la sfera carambola sulla traversa e Guerci la fa sua! Risponde il Bra, corner del transalpino Reeb, conclusione di desto e al volo di Capellupo con Vinci che blocca il pallone in presa bassa. Filtrante in area di Capellupo, Vinci anticipa all’ultimo secondo utile Marchisone, con la difesa ospite che spazza il pallone al ventesimo. Due minuti più tardi combinazione Gaeta-Capellupo-Gaeta, destro a giro da fuori e Vinci blocca. Punizione battuta da Jeantet, Ciappellano colpisce di testa in area piccola e Guerci devia in corner con un grande intervento al 24′)! Prima dell’intervallo, sinistro di Gaeta ma rasoterra, nessun problema per Vinci; Jeantet dalla sinistra, il suo tiro-cross finisce alto.