Trail: Dopo l'edizione 2020 annullato anche il Castle's Trail 2021

"Il Castle’s Trail quest’anno non ci sarà". L'annuncio è degli organizzatori della gara, che era già stata cancellata nel 2020 sempre per lo stesso motivo: le restrizioni causate dalla pandemia Covid.

Le Amministrazioni comunali di Verrès, Montjovet e Challand-Saint-Victor hanno dovuto prendere dunque per la seconda un’amara decisione e cancellare l’evento che per tre anni e fino al 2019 ha rappresentato l’apertura del Tour Trail Valle d’Aosta e che quest'anno era in programma il 14 marzo.

Lo scorso anno la gara, in origine prevista a marzo, era stata rinviata a data da destinarsi. Dopo aver analizzato la situazione sanitaria attuale e le restrizioni che i governi hanno imposto – tra le altre –alle competizioni sportive in nome della salvaguardia della salute pubblica, gli organizzatori hanno preferito annullare la gara, ipotizzando però la possibilità di riprendere in mano l'evento in estate.