Calcio: Slitta ritorno in campo per Dilettanti e Giovanili

Il nuovo DPCM Covid del 4 gennaio prevede l'inasprimento delle soglie per far scattare misure più restrittive, decretando nuove zone arancione o rosse che allontanano la possibilità di un ritorno in campo almeno nei prossimi giorni dei calciatori dilettanti e giovanili dei campionati regionali e provinciali. Restano dunque fermi Aygreville, Charvensod e tutte le altre formazioni giovanili valdostane.

Restano invece inalterate le eccezioni per i giocatori dei campionati di prevalente interesse nazionale.

Salvo ulteriori e possibili modifiche, la ripresa del calcio regionale e giovanile è prevista dal 15 gennaio.