Calcio: Serie D, il PDHAE batte l'Imperia ed è capolista

Non si ferma la felice cavalcata del PontDonnasHoneArnadEvançon nel girone A del campionato di calcio di serie D. I ragazzi di mister Roberto Cretaz ieri, alla sesta giornata, hanno ricevuto l'Imperia sul campo amico di Montjovet e con una rete di Varvelli al 27' ma soprattutto giocando un match attento e 'dosato' in tutti i reparti, hanno conquistato i tre punti necessari a guidare la classifica a 13 punti in coabitazione con il Bra.

Nel prossimo turno, domenica 1 novembre, il PDHAE sarà in trasferta a Vado Ligure contro la formazione di casa, 14esima posizione con 4 punti in cassaforte.

