Calcio e calcio a 5: Chi gioca e chi si ferma

Le nuove misure per il contenimento del Covid-19 bloccano di fatto tutte le attività non di vertice.

Analizzando il Dpcm è facile capire chi gioca e chi si dovrà fermare. Saranno sospesi tutti i campionati dilettanti e giovanili a livello regionale. Quindi stop alle categorie: Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria.

Giocheranno quindi solo Serie A, B, C e D che dovranno giocare però a porte chiuse. Nel femminile sì a Serie A e B; nel calcio a 5 avanti Serie A, A2 e B maschile e A e A2 femminile.

Negli sport di contatto come calcio e calcetto i divieti si allargano: viene confermato quello per ogni attività, anche allenamenti, di carattere “ludico amatoriale”, ma vengono fermate, anche per gli allenamenti - anche se potrebbe essere consentito quello individuale all'aperto - tutte le attività dei livelli provinciale e ora anche regionale.