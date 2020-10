Calcio: Prima cat., rinviato derby Quart-Grand Paradis

Il Covid-19 continua a condizionare pesantemente i campionati giovanili di calcio. Ieri sera la Figc ha annullato il match in programma oggi tra Quart e Grand Paradis, valido per la quarta giornata del campionato di Prima categoria, rinviandolo a data da destinarsi. La decisione è stata presa a seguito della richiesta di sospensione inoltrata del presidente del Quart, Roberto Pallua, preoccupato perchè alcuni giocatori e un dirigente sono a casa con la febbre e chiari sintomi influenzali, al punto che la squadra non può garantire l'autocertificazione sanitaria.

In attesa di nuove disposizioni governative, altre società calcistiche potrebbero tutelarsi allo stesso modo in caso di presenza di giocatori con sintomi riconducibili al Covid.