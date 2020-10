Calcio: Quarantena Covid per 17 giocatori, mister e due dirigenti di Aosta 511 Seconda cat e U19

Non scenderanno in campo domani le formazioni dell'Aosta 511 di Seconda categoria e Under 19. I match contro Romanese (2 cat) e Pianese (U19) sono stati rinviati a data da destinarsi perchè 17 giocatori, allenatore e due dirigenti dell'Aosta 511 di Under 19 sono in quarantena perchè un calciatore che aveva avuto contatti prolungati con loro è contagiato dal Covid-19. Avuta notizia del problema sanitario, la delegazione canavesana della Figc ha subito disposto l'annullamento delle partite.

Anche la partita di Seconda categoria tra la Grand Paradis e il Mathi, prevista per domenica 11 ottobre sul campo di Aymavilles, è stata annullata: un giocatore della squadra piemontese ieri ha manifestato evidenti sintomi influenzali; è stato sottoposto a tampone ma intanto non si gioca.