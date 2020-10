Calcio: Ecc/A, l'Aygreville sbanca il campo di Trino

Partita intensa, con tanti brividi con risultato in bilico sino agli ultimi minuti, quella giocata domenica a Trino Vercellese tra l'Aygreville di mister Pasteris e il Trino guidato da Gioia. L'hanno spuntata per 2 a 3, e meritatamente, le Aquile valdostane che ci hanno creduto fino alla fine e proprio al 37esimo del secondo tempo hanno trovato la rete della vittoria con Rosset. In vantaggio l'Aygreville con Daynè al 30', su rigore; dopo cinque minuti è Gentili a siglare il raddoppio per i rossoneri.

La partita sembra in discesa per la formazione di Pasteris ma così non è: al 38' Bissacco accorcia su rigore e nel secondo tempo è Laneve al 20' a trovare il gol del pareggio. A questo punto i vercellesi tentano la vittoria in rimonta e si espongono al contropiede dell'Aygre che con Furfori, Favre e Brunod porta serie minacce alla porta del Trino sino al gol vincente di Rosset.