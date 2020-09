Calcio: Coppa Piemonte, al Fenusma il derby del Perucca

Va al Fenusma di mister Bosonin la vittoria nella seconda giornata del triangolare valido per il passaggio al primo turno della Coppa Piemonte Valle d'Aosta. La formazione di media Valle si è imposta per 1 a 2 sul St-Vincent/Chatillon e ha messo una bella ipoteca sul passaggio del turno.

In rete per il Fenusma è andato Scalise al 2' del secondo tempo; sette minuti dopo ha pareggiato Grenier ma il sollievo per i castiglionesi guidati da mister Girelli è durato tre minuti: al 12' Grange ha riportato il vantaggio il Fenusma e dal quel momento lo SVC non è più riuscito a rendersi pericoloso davanti alla porta difesa da Favre.