Calcio: CI Eccellenza, Aygreville sconfitta di misura dalla Biellese

"Le partite, vinte o perse, bisogna saperle leggere e io ieri ho visto un'ottimo Aygreville, con cinque giocatori fuori quota schierati dal primo minuto, che ha tenuto benissimo il campo contro una squadra costruita per dominare la classifica di campionato. La sconfitta ci sta, ma si è trattato tutto sommato di un buon viatico".

Così il direttore generale dell'Aygreville, Nunzio Santoro, commenta l'esordio delle Aquile che ieri al 'Rini' di Villeneuve sono state sconfitte per 0 a 1 dalla Biellese nella sfida ad eliminazione diretta in Coppa Italia. La rete del successo per i piemontesi l'ha segnata Menabò, ex PDHAE e solo per questo la sconfitta brucia un pò di più. Le assenze in casa Aygreville (Furfori, Cunéaz, Glarey e Prola ) si sono certamente fatte sentire ma anche la Biellese si è presentata in campo prima di alcuni pezzi da novanta. Alla fine a decidere il match è stato, a sette minuti dalla fine, l'attaccante che ci ha creduto di più.