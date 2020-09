Calcio: Coppa Italia Eccellenza, l'Aygreville debutta in casa contro la Biellese

Riprende dalla sfida delle ore 15 di domenica 20 settembre, al 'Rini' di Villeneuve, la stagione agonistica dell'Aygreville impegnata nel campionato di Eccellenza.

La partita contro La Biellese è l'esordio delle Aquile in Coppa Italia: "Sarà un match valido per testare la forma della squadra - spiega il direttore tecnico dell'Aygreville, Nunzio Santoro - soprattutto perchè La Biellese è tra le cinque formazioni che puntano alla promozione in serie D. Noi, dal canto nostro, né in Coppa né in Campionato ci presenteremo vestiti con l'abito di Cenerentola: mister Pasteris in questi mesi ha lavorato molto bene con una squadra, lo ricordo, tutta valdostana e questo per noi rappresenta già un ottimo traguardo raggiunto".

Nei giorni scorsi la società di patron Silvano Zoppo ha acquisito il giocatore Giacomo Castagna, classe 2001, centrocampista d'attacco, convocato per domani anche in virtà delle tante assenze.