Atleti di oggi e di ieri incontrano gli studenti dell'UniVdA

"Lo sport come patrimonio culturale, materiale e immateriale per la formazione" è il tema dell ’iniziativa proposta dall’UniVdA si inserisce nell’ambito dell’ottava edizione di 'Plaisirs de culture en Vallée d’Aoste', manifestazione organizzata dalla Regione in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

L’appuntamento si articola in una serie di interventi realizzati da sportivi ed ex atleti afferenti alle varie federazioni sportive nazionali, che porteranno la propria esperienza in qualità di praticanti e dirigenti sportivi.

"Lo sport è uno strumento per l’educazione, il turismo sostenibile e lo sviluppo locale - si legge in una nota dell'UniVdA - il tema dello sport è particolarmente sentito in Valle perché rappresenta parte della cultura materiale e immateriale e costituisce uno strumento per l’educazione e la formazione dei giovani e dei futuri insegnanti".

Prenotazione obbligatoria: eventi@univda.it, entro martedì settembre.

(indicare nome, cognome e recapito telefonico di ogni partecipante), max 60 persone.