Foot: Se dispute 8e Trophée Conseil régional Attilio Rolando

Le huitième Trophée Conseil régional - Memorial Attilio Rolando, tournoi de football réservé à la catégorie "veterani", va en scène à Châtillon les 12 et 13 septembre prochain.

Attilio Rolando

Organisé par la Società Veterani Vda Châtillon avec le soutien du Conseil de la Vallée et en collaboration avec la Commune de Châtillon, le Trophée prévoit deux jours de défis sur le terrain Brunod de Châtillon. Les matches sont joués à partir du samedi 12 septembre à 9h entre les six équipes participantes: Veterani VdA Châtillon, Veterani Aosta 1960, Veterani Calcio Magenta, Veterani Rivoli 1990, Veterani Roerlanghe Alba et Veterani Veloces Vercelli.

La cérémonie de remise des prix est en programme à la Cave des Amis de Châtillon le dimanche 13 septembre à 15h30. Les premières équipes de chaque groupe recevront le Trophée Conseil régional - Memorial Attilio Rolando; les deuxièmes la Coppa Comune di Châtillon et les troisièmes la Coppa Amici di Gio' VdA Châtillon. Le Trophée est né pour renforcer le souvenir de Attilio Rolando, ancien Conseiller régional de 1978 à 1988, mort en 1991. (ANSA).