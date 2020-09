Calcio: Seconda Cat; ' bocciato' il Roisan, la prima di stagione è già un derby

Il Comitato regionale Piemonte e Valle d'Aosta della Figc ha detto 'no' al ripescaggio del Roisan in Seconda categoria: i neroverdi giocheranno un'altra stagione nel campionato di Terza. Restano dunque quattro le formazioni valdostane in Seconda: Aosta 511; Chambave, Valdigne e CGC Aosta. Ufficializzato il calendario della stagione 2020/2021 e la prima di campionato domenica 4 ottobre è subito derby tra Aosta 511 e Chambave.

Il Valdigne ospiterà sul campo di Morgex lo Jr Torrazza mentre il CGC Aosta giocherà in trasferta a Settimo Torinese contro il CNH Industrial. Le altre partite: Brandizzo-La Romanese; Castiglione-Valle Elvo; Mongrando-Pollone, Valchiusella Aglié.