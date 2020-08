Calcio mercato: Ecc/A: l'Aygreville ' tutto valdostano' è già al completo

"In questi mesi abbiamo costruito una rosa in grado di raggiungere gli obiettivi di alta classifica che ci siamo posti." Così Nunzio Santoro, direttore generale dell'Aygreville la cui prima squadra è impegnata nel girone A di Eccellenza, conferma di fatto la chiusura- tranne possibili ma non previsti 'colpi' dell'ultim'ora - del mercato estivo in preparazione della stagione 2020/2021.

Nei giorni scorsi le Aquile hanno portato in spogliatoio Dayné, Usel, Brunod, Rosset e Alessi; "tutti giocatori valdostani - sottolinea Santoro - perchè quest'anno l'Aygreville metterà in campo una formazione interamente valdostana". Ma non si tratta di campanilismo esasperato, ci tiene a precisare il dg dei rossoneri: "Vogliamo dimostrare che i giovani valdostani a cui piace giocare a calcio, e hanno qualche ambizione in questo senso, possono trovare una collocazione degna di nota anche entro i confini regionali. L'Aygreville non vuole comprare giocatori in 'boutique' ma se possibile vuole crescerli nel suo vivaio, con pazienza e strategia. Una strategia non per questo minimalista o tesa al risparmio, bensì un serio piano di crescita collettiva. I risultati sportivi sino ad oggi ci hanno dato ragione e ora vogliamo fare quel 'salto in più' verso traguardi ambiti".