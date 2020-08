Calcio: Ufficializzati calendari nuova stagione, niente ripescaggio per CGC Aosta

Si rimette in moto la macchina del calcio regionale fermo dal 4 marzo scorso. Il Comitato regionale della Figc ha ufficializzato questa settimana i campionati di Eccellenza, Promozione, Prima categoria e Under 19 regionale. Delusione per la CGC Aosta, che non è stata ripescata e quindi resta in Seconda categoria; anche la Grand Combin aveva presentato domanda di ripescaggio dalla Terza alla Seconda categoria, ma per ora non vi sono notizie circa l'esito della richiesta. Le iscrizioni ai Tornei sono chiuse dal 5 agosto ma ancora non si conoscono i raggruppamenti.

Per quanto riguarda il calendario, in Eccellenza l'Aygreville giocherà in casa la prima partita della stagione 2020/21 di Coppa Italia il 13 settembre contro La Biellese. In campionato, le Aquile sono state ancora inserite nel girone A che da 16 passa a 18 squadre. In Promozione, lo Charvensod esordirà in Coppa Italia il 13 settembre contro il Quinci.Tava, mentre il campionato ripartirà il 27 settembre, primo match contro l'Ivrea Calcio.