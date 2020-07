Calcio mercato: Eccellenza, Dayné dal PDHAE all'Aygreville

Mentre è in pieno svolgimento la trattativa tra PontDonnasHoneArnadevançon ed Aygreville per la cessione di Jacopo Gentili agli orangerossoblù, la società di patron Simone Zoppo chiude quella per l'acquisto di François Dayné, punta di pregio rimasta solo un anno al PDAHE (firmò il 15 luglio scorso), desiderata e non poco dal neo mister delle Aquile Matteo Pasteris.

L'Aygreville sta trattando anche con un altro attaccante valdostano, Filippo Rosset classe 2002 che milita nella Primavera dell'Entella e con il 20enne Xavier Usel, svincolato dall'Alessandria. Quanto a Gentili, è stato lo stesso giocatore 19enne ad esprimere il proprio desiderio di provare l'esperienza della serie D e nei giorni scorsi ha già incontrato il presidente del PDHAE. Zoppo, però, sul punto è chiaro: il cartellino di Jacopo Gentili sarà 'liberato' solo a titolo definitivo.