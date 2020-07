Calcio mercato: Serie D, il PDHAE conferma Gini e corteggia Gentili

Movimenti di mercato in casa della prima squadra del PontDonnazHoneArnadEvançon che quest'anno debutta in serie D. Il primo obiettivo della società di patron Calliera era tranquillizzare mister Roberto Cretaz, che ha chiesto e ottenuto la 'blindatura' del portierone Federico Gini, che sarà affiancato da un secondo portiere classe 2000, Antonio Vinci.

La scorsa settimana il PDHAE ha formalmente chiesto all'Aygreville l'autorizzazione di poter trattare con il difensore 19enne Jacopo Gentile, che il Pont Donnas guidato da Cretaz corteggia da mesi.

Intanto, sempre per il reparto difensivo, al PDHAE arriva il 23enne Andrea Ferrando dal Borgosesia, mentre per rinforzare il centrocampo Calliera si è aggiudicato il classe 1990 Andrei Canasa, giocatore di esperienza, ex Caronnese. Per l'attacco, gli orangerossoblu dopo aver confermato Giancarlo Varvelli stanno sondando alcuni nomi tra i quali quelli di Riccardo Ravasi e Luca Di Renzo.