Calcio: Mister Girelli torna al St-Vincent/Chatillon

Quando Matteo Pasteris, due settimane fa, è volato all'Aygreville, la dirigenza del Saint-Vincent/Chatillon di Prima Categoria non è rimasta con le mani in mano e un'ora dopo era già alla ricerca di un nuovo allenatore. Ricerca durata pochi giorni, perchè la scorsa settimana la presidente del SVC, Monica Pisoni, ha firmato l'ingaggio di Marco Girelli, mister che se n'era andato due anni fa quando riuscì nell'impresa di salvare la squadra che militava in Promozione.

Girelli ha accolto l'offerta con entusiasmo, anche perchè alla guida del SVC c'è un gruppo molto affiatato e che non gli ha nascosto di riporre in lui grandi speranze.

Appena arrivato al Saint-Vincent/Chatillon, il mister si è subito messo alla ricerca di giovani per rinforzare la rosa, soprattutto in attacco.