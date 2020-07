Calcio: Ecc/A; lo sfogo di Zoppo ‘traditi da mister Alberto Rizzo’

“Sono rimasto basito, deluso e amareggiato. Alberto Rizzo era un amico oltre che il nostro mister. E’stato un brutto colpo, devo ammetterlo”. Così il presidente dell’Aygreville, Silvano Zoppo, commenta l'imporvviso addio di Alberto Rizzo, l’allenatore che dopo aver contribuito al mirabolante campionato portando l’Aygreville ai vertici della classifica, ha deciso dall’oggi al domani di lasciare i rossoneri per indossare la tuta bianconera della Biellese

La clamorosa notizia è stata anticipata da Aostasports.

“Mi ha comunicato l’addio al telefono solo lunedì – spiega Zoppo - un’ora prima della cena organizzata con la squadra per definire il programma di allenamenti. Una cena in calendario già 15 giorni fa e rinviata perché lui era in vacanza...insomma ha scelto il modo e il momento peggiore per annunciare la sua decisione di abbandonarci. Ho trovato questo una mancanza di rispetto verso di me e verso la società; non mi era mai capitata una cosa simile. A quel punto gli ho soltanto chiesto di non presentarsi a tavola; cosa avrei potuto dire ai ragazzi? Oggi ci sentiamo traditi e a buona ragione”.

Zoppo ribadisce di aver riposto sempre enorme fiducia in Rizzo tanto che, ricordando gli allenatori che da un anno a questa parte lo hanno contattato per proporsi all’Aygreville, assicura di “non aver mai preso in considerazione l’idea di separarmi da Alberto”.

Oggi però il patron dei rossoneri deve trovare una rapida soluzione perché la panchina non potrà restare vuota a lungo: “I giocatori scalpitano per tornare in campo e dobbiamo lasciarci alle spalle quanto prima questo brutto episodio. Abbiamo iniziato a guardarci attorno e confido di riuscire a incontrare alcuni tecnici nei prossimi giorni”.