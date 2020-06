Trail: Pochi valdostani al Trofeo Chaberton

I nomi non sono indicati nella lista degli iscritti che conta solo i pettorali, ma sono 11 gli atleti valdostani che alle 6 di domenica 28 giugno partiranno da piazza Europa a Cesana Torinese per correre la Skyrace Trofeo MOnte Chaberton: 26 km per 2000 mt di dislivello positivo.

In contemporanea con la Skyrace verra’ disputata anche la Chaberton K2. Si tratta di una gara di sola salita, un doppio Vertical Kilometer (2000 mt di dislivello positivo), con uno sviluppo di circa 8 km.

La Chaberton Speed Run avrà un percorso di 9 km, su un dislivello di 285 mt D+, la competizione si svolgera’ nella coreografica pineta che si estende ai piedi del Monte Chaberton. Per info: www.trofeomontechaberton.it