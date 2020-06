Calcio: Il valdostano Nicolussi Caviglia segna e rilancia il Perugia in serie B

Continua a far parlare bene di sé il 20enne centrocampista valdostano Hans Nicolussi Caviglia. Ieri sera, recupero della 29esima giornata del campionato di serie B, il giocatore del Perugia ha segnato la rete che è valsa la vittoria della sua squadra ad Ascoli. Il Perugia ha vinto di misura per 1 a 0 con la rete di Nicolussi Caviglia al 72" e si è piazzato al decimo posto in classifica, distante nove punti dalla terza ma ben 10 dalla terzultima, quindi in una zona di tutta tranquillità.

Per il valdostano quello di ieri è stato il primo gol nel campionato di serie B e il secondo con la maglia degli umbri dopo quello segnato in Coppa Italia contro il Sassuolo e che anche quella volta è stato determinante per la vittoria.