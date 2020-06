Calcio: Ecco l'algoritmo che rivoluziona la calssifica in caso di nuovo stop

Se la formula algoritmica adottata per i Professionisti venisse applicata ai campionati cadetti, probabilmente nei Dilettanti in Eccellenza Piemonte il PDHA sarebbe primo nel girone A, seguito da Aygreville e Borgovercelli. E' questo uno dei possibili scenari che in questi giorni fanno discutere gli ambienti del calcio dilettantistico in Valle d'Aosta e in Piemonte. Infatti per definire le classifiche finali in caso di nuovo stop dei campionati, la FIGC ha preparato una formula che potrebbe essere adottata per stabilire ogni posizione delle singole squadre. L'idea è quella di risolvere gli arrivi a pari punti oppure andare ai playoff e ai playout per portare comunque a termine la stagione.

Nessuna classifica cristallizzata al momento dell'eventuale nuovo stop, dunque, ma una proiezione della classifica finale in base alle partite rimanenti che risulterà da una formula.

La formula algoritmica è:

Pt(x) + [(mpc t(x) x c t(z-x)) +(mpf t(x) x f t(z-x))]

Le lettere e le parentesi si spiegano così:

Pt(x) sono i punti nella attuale classifica



mpc t(x) è la media punti casalinghi della squadra considerata. Il dato arriva da: punti fatti in casa diviso partite fatte in casa

c t (z-x) è il numero di gare casalinghe che rimangono da disputare della squadra considerata

mpf t(x) è la media punti in trasferta della squadra considerata. Il dato arriva da: punti fatti fuori casa diviso partite fatte fuori casa

f t (z-x) è il numero di gare fuori casa che rimangono da disputare della squadra considerata

L'algoritmo sembra cambiare poco la situazione rispetto alla classifica reale. Se si prende la media punti del passato e la si proietta al futuro, la capoclassifica ragionevolmente, resterà tale e così via per le altre. Ma la ratio della Figc è quella di lasciare invariate posizioni che presuppongano un tot di punti di distacco ma di risolvere in modo oggettivo i casi di arrivo a pari punti. I criteri del regolamento di Serie A prevedono lo scontro diretto qualora due squadre chiudessero con lo stesso punteggio in classifica ma può essere che due squadre a pari punti non abbiano giocato entrambi gli scontri diretti. In sostanza quindi quella formula non farà recuperare punti a una squadra che si trova dietro ad un'altra. La proiezione algoritmica nasce con la volontà di stabilire chi sta davanti tra due o più squadre a pari punti.