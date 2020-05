Calcio: Tutto ciò che può accadere per i campionati Dilettanti

Oggi il Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti potrebbe decidere il criterio per decretare i verdetti dei campionati dilettanti. Secondo le prime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, la Figc sarebbe propensa a studiare un criterio univoco per scrivere i verdetti e si starebbe indirizzando su quello della cristallizzazione delle attuali classifiche, un criterio sicuramente oggettivo, ma in alcuni casi poco corretto considerando che in diversi gironi non ci sarebbe neppure uniformità di gare disputate dalle singole squadre.

Ecco alcune possibilità: annullare i campionati o dare comunque dei verdetti; considerare la cristallizzazione delle classifiche o la media punti di ogni squadra; prevedere solo le promozioni oppure anche le retrocessioni.

Una volta scelti questi parametri sarà possible capire quali saranno gli scenari probabili: si fa riferimento all'ultima classifica disponibile per decretare le sole promozioni e retrocessioni dirette; la stagione attuale viene annullata, per riprendere in maniera identica la prossima stagione; si fa riferimento all'ultima classifica disponibile per decretare le sole promozioni, ma non le retrocessioni; si promuovono solo le squadre che hanno un tot di punti di vantaggio senza retrocessioni e si fa una graduatoria di ripescaggi per le altre.

La classifica di questa stagione influirebbe su quella della prossima stagione; si fa riferimento alla media punti per decretare le sole promozioni e una graduatoria di ripescaggi per le altre.