Calcio: Presidente Dilettanti , 'stop deciso per tutela salute di tutti'

"Il Consiglio Federale ha sancito lo stop dei campionati organizzati dalla Lega nazionale dilettanti-Lnd nel rispetto della tutela della salute di tutti: sarebbe stato estremamente complicato ipotizzare uno slittamento del termine della stagione oltre il 30 giugno". Con queste parole Cosimo Sibilia, presidente della Lnd, torna sui suoi passi rispetto a quanto affermato due settimane fa, quando aveva ribadito che la chiusura della stagione sarebbe stata una sciagura per molte società.

"Sarà però questa l'occasione - precisa Sibilia - per riavviare il tavolo dedicato alla riforma dei campionati, da sempre in cima alle richieste mie e della nd. Le nostre proposte che presenteremo al Consiglio federale della Figc Federazione Italiana Giuoco Calcio saranno concrete e pensate in un’ottica di sistema".