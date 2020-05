Calcio: La palla torna in campo il 20 giugno...o forse il 13

Il Consiglio Federale della Figc marcia compatto verso l'obiettivo del ritorno in campo del calcio professionistico. Di seguito le ipotesi più accreditate:

Serie A

La Serie A riparte con la volontà di disputare tutte le 124 partite restanti, non ci sarà dunque format ridotto. La data più probabile per la ripresa della competizione è quella del 20 giugno, anche se la possibilità di riprendere con una settimana di anticipo ovvero il 13 giugno non è stata del tutto scartata. Il calendario dei match sarà impegnativo: si giocherà ogni tre giorni.

Serie B

Anche il campionato cadetto proseguirà la corsa fino in fondo. Per la ripresa si pensa alla data del 20 giugno; la stagione chiuderà il 20 agosto.

Serie C

Si giocherà, viene bocciata la proposta di Ghirelli che prevedeva di fermare i gironi e decretare le tre regolari promozioni più la quarta senza disputare i playoff.

Dilettanti

Il calcio dilettantistico si fermerà. Le decisioni per quanto riguarda promozioni e retrocessioni saranno prese nel prossimo Consiglio Federale in programma a giugno.