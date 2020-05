Gli auguri alla bella e grande famiglia dell'Aygreville

Ciao a tutti,

In questo particolare e difficile periodo di lockdown tutti i Mister dell’Aygreville Calcio vogliono mandare il loro personale saluto a tutti i componenti della famiglia Aygreville, ai ragazzi in primis, alle famiglie e a tutti i componenti dello staff.

Con questo messaggio vogliamo dimostrarvi che vi siamo vicini e vi pensiamo e stiamo cercando di programmare il futuro in modo che i ragazzi, i genitori e anche i nostri collaboratori siano in grado di riprendere le attività in tutta sicurezza e tranquillità nella speranza di rivedervi tutti di nuovo sui campi !!

Forza ! e prima di quanto pensiate le Aquile torneranno a volare !!!

