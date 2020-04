Sport, dal 4 maggio allenamenti individuali al via. Ancora nessuna certezza sulla ripresa del campionato di calcio

Con la a conferenza stampa della serata di ieri, domenica 26 aprile, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato i provvedimenti dedicati all'attività sportiva, su territorio nazionale, dal prossimo 4 maggio.

Per quanto concerne l'attività sportiva dinamica - ha dichiarato Conte - bisognerà rispettare almeno due metri di distanza dalle altre persone, un metro in caso di semplice attività motoria.

Dal 4 maggio riprenderanno anche gli allenamenti per gli atleti professionisti e per i non professionisti, la cui valenza è però riconosciuta di interesse nazionale dal Coni. Sarà obbligatorio, per le discipline sportive individuali, rispettare le norme di distanziamento sociale, senza creare assembramenti e a porte chiuse.

Per quanto concerne gli allenamenti a squadre e collettivi, anche in questo caso per atleti professionisti o di interesse nazionale, il presidente Conte ha preannunciato il via libera per il 18 maggio. Juve e Toro, insomma, potranno tornare al Filadelfia e alla Continassa dopo la metà del mese prossimo.

Nessuna certezza, però, è stata fornita sulla ripresa del campionato di serie A. Nulla è stato ancora deciso, ha ribadito il presidente Conte, lasciando intendere che per poter dare il via libera per la ripartenza del torneo dovranno esserci le necessarie condizioni sanitarie.