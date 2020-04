L’applauso del mondo del calcio agli Eroi dell’umanità

Giorgio Chiellini, Gigi Buffon e Fabio Cannavaro sono tra i protagonisti di “Humanity’sHeroes” la campagna lanciata dalla FIFA per mostrare il riconoscimento globale del mondo del calcio verso gli operatori sanitari, i volontari, e tutti i lavoratori che in questo periodo di grande difficoltà ed emergenza stanno garantendo il funzionamento dei servizi essenziali contribuendo a fronteggiare l’epidemia di Coronavirus. Cinquanta stelle del calcio di ieri e oggi hanno espresso il loro apprezzamento e incoraggiamento verso questi eroi della società civile con un grande applauso collettivo riassunto in un video reso disponibile dalla FIFA attraverso le proprie piattaforme e canali social.

Alla realizzazione della campagna, oltre agli ultimi tre capitani azzurri, hanno contribuito tra gli altri Diego Maradona, Pelè, David Beckham, IkerCasillas, Samuel Eto'o, PernilleHarder, Kaká, Harry Kane, Carli Lloyd, Marta, VivianneMiedema, Sergio Ramos, Wendie Renard, Roberto Carlos, Ronaldo, Marco van Basten, Daniëlle van de Donk, Javier Zanetti e Zinedine Zidane.

“Il calcio desidera mostrare il proprio supporto– afferma la stella della nazionale USA femminile Carli Lloyd - verso dottori, infermieri e altri lavoratori dei servizi essenziali che quotidianamente stanno affrontando dei rischi enormi. Sono sulla linea del fronte nella battaglia contro il Covid-19, lavorando come una squadra per difendersi, proteggerci e far sì che possiamo rimanere in salute. È grazie alla loro dedizione e professionalità, e all’impegno assoluto di tutti noi nel seguire le regole delle nostre autorità sanitarie che riusciremo a vincere”.