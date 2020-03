Rugby: Lo Stade pronto a organizzare il secondo RugbyMeet Summercamp

Una festa sportiva da ripetere, il Rugbymeet Summer Camp organizzato per la prima volta l'estate scorsa a Sarre dal social network del rugby in collaborazione con il club locale dello Stade Valdotain.

La società sportiva valdostana quest'anno vuole dare un segnale forte per lasciarsi alle spalle questi giorni tristi dominati dall'ansia per il Covid-19 e ha già avviato i contatti per l'organizzazione della seconda edizione del RugbyMeet Summercamp, che sarà rivolto a ragazzi delle categorie Under 12, Under 14 e Under 16 provenienti da tutta Italia. Le date della manifestazione sono ovviamente da decidere sulla base della cessazione dell'emergenza coronavirus.



Previsto tanto rugby ma anche attività sportive giornaliere diverse come il rafting, l’escursione in alta montagna (accompagnati da una guida alpina), il beach volley, la giornata in piscina e una gita nella città di Aosta.