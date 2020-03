Auto storiche: E’ morto Luciano Cacioli, vincitore del TNO 2027 – 2018

Il mondo dell'automobilismo piange Luciano Cacioli, pilota di auto storiche specializzato nella regolarità. Vincitore del Trofeo Nord Ovest nel 2017 e 2018. Aveva 81 anni e viveva a Pino Torinese. Si è pento, per cause naturali, nella tarda serata del 21 marzo. Imprenditore di successo nel settore dell’edilizia industriale, aveva trovato nelle gare di regolarità per auto storiche il suo hobby.

Navigato da Francesco Giammarino, con l’Autobianchi A 112 Abarth del 1974, tra gli altri, aveva vinto il Varese Campo dei Fiori, il Trofeo Tollegno, la Coppa della Valle d’Aosta, il Trofeo Valsessera Jolly Club, e il Raduno di Tommy. Grande sportivo, persona sempre disponibile, era un riferimento soprattutto per i giovani. Una bandiera delle gare di regolarità che sapeva affrontare con determinazione e precisione invidiabili.

Una grave perdita per questo mondo alla ricerca di modelli di vita. La sua ultima gara disputata è stata la Coppa della Presolana ai primi di dicembre dello scorso anno.