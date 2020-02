Calcio: Ecc/A; a Verres oggi il PDHAE cerca l'allungo contro lo Stresa

Scende in campo alle 15 di oggi sabato 22 febbraio a Verres il PDHAE di mister Roberto Cretaz, nell'anticipo della 21esima giornata del campionato di calcio di Eccellenza.

Il match è contro lo Stresa, l’anticipo è stato deciso per non giocare domani in concomitanza con la sfilata del Carnevale Storico verreziese. Se dovessero vincere, proseguendo il filotto fermo a otto successi consecutivi, gli orangerossoblù primi in classifica si porterebbero a otto punti di distanza dal Borgovercelli, che giocherà in casa domenica contro l’Oleggio.

Il PontDonnasHoneArnadEvançon ha 42 punti, lo Stresa 24 ma la formazione piemontese non è certamente da sottovalutare: in trasferta ha vinto tre volte e altrettante ha pareggiato e proprio domenica scorsa la squadra di Roberto Frino ha pareggiato 1 a 1 con il Borgovercelli che si è salvato dalla sconfitta al 90esimo.

Il match di andata tra Stresa e PDHAE era finito 2 a 2: a settembre sulla pancbina valdostana c’era Ezio Rossi, oggi mister Cretaz vuole fare meglio del suo predecessore e con alcuni tifosi ha lasciato trapelare che giocherà con una formazione aggressiva dal primo minuto, con Varvelli e Dayné ‘spinti’ dal centrocampo formato da Jeantet, Gonzalez, Mazzucco e Ruatto; a proteggere Vero tra i pali ci saranno Scala, Balzo e Fiore e D’Onofrio.