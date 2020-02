Calcio: U 15 R; A Quincinetto marcia trionfale dei giovanissimi di mister Turato

Riprende a marciare a pieno ritmo l’Aygreville di mister Nicola Turato che dopo la vittoria casalinga con l’Ivrea Calcio di domenica scorsa bissa il successo anche a Quincinetto.

I valdostani si dispongono con un asse difensivo con Auletta e Pellu, coriacei centrali, Rey e Henry terzini spesso propositivi sulle fasce, Chianese e Gobbo a condurre il centrocampo con Sabatino e Money che macinano chilometri sulle fasce laterali per gli offensivi Nastasi e Pozzan.

Parte bene l’undici valligiano che al 6’ del primo tempo passa in vantaggio con Pozzan che con un’incursione sulla sinistra scompiglia la difesa avversaria entra in area offre ad Auletta un assist che tenta il tiro ma viene ribattuto e ancora Pozzan, pronto, segna con un tiro angolato.

Ancora pericolosi con un tiro di Gobbo a lato al 19’ e al 21’ con Pozzan in contropiede sulla destra che crossa ed è bravo Sabatino a calciare al volo ma il suo tiro sfiora il palo.

Al 23’ ancora Money, abile ad inserirsi, si trova a tu per tu con il portiere avversario che si oppone con bravura.

Al 28’ il raddoppio con una azione da cineteca: Chianese imposta vede l’inserimento di Pozzan e lo serve con il contagiri, il capitano si invola e dal limite infila l’estremo del Quincitava che nulla può sul suo preciso destro.

Un minuto dopo ancora un trascinante Pozzan crossa dalla destra e serve al centro sul secondo palo dove è pronto Money che infila il 3-0.

Nella ripresa grande azione di Nastasi che al 22’ con una serpentina si infila in area e viene steso: rigore. Si incarica lo stesso Nastasi che realizza. C’è ancora spazio per la manita realizzata da Fosson appena entrato che infila su cross di Nastasi. Si chiude con un perentorio 5-1.

Una iniezione di fiducia per i valdostani in attesa di recuperare tutti gli infortunati e provare a fermare la prossima settimana l’avanzata del forte Lascaris in casa a Gressan.



AYGREVILLE (4-4-2)

Iacobucci, Henry, Rey, Auletta, Sabatino, Fosson, Pellu, Money, Chianese, Pozzan, Gobbo, Nastasi, Betemps, Esquisito, Rao.

Allenatore: Nicola Turato