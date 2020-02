Calcio: Il big juventino Douglas Costa scia a Courmayeur

Il centrocampista offensivo della Juventus Douglas Costa è in vacanza sulle nevi di Courmayeur. Il giocatore brasiliano tanto apprezzato da mister Sarri e amato dalla tifoseria martedì 4 febbraio ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto insieme alla compagna, Nathalia Felix, in cui i due si rilassano affettuosamente dopo una sciata sulle piste di Plan Checrouit, nei pressa della scuola di sci ‘Monte Bianco’.

In pochi minuti lo scatto, accompagnato dalla scritta ‘Courmayeur’, è stato condiviso sui profili social di migliaia di supporters bianconeri e non solo. Douglas Costa ha evidentemente deciso di attendere in modo piacevole la prossima trasferta di campionato contro il Verona, sabato 8 febbraio.