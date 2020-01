Calcio: Prima cat; William Bosonin nuovo mister del Fenusma

Avvicendamento improvviso sulla panchina dei blucerchiati valdostani. Il patron del Fenusma, Fabio Cerise, ha firmato ieri mercoledì 29 gennaio l'esonero di mister Antonio Gagliardi e contemporaneamente il passaggio dell'allenatore William Bosonin dall'Under 19 alla prima squadra. cambio deciso dopo le ultime rovinose prestazioni della formazione di media Valle, che Gagliardi la scorsa stagione aveva salvato dalla retrocessione ma che in questo campionato dopo un pareggio e sette sconfitte consecutive (ultima vittoria il 12 ottobre scorso) sta vestendo i panni di Cenerentola.

Con Bosonin in panchina, i vertici della società sperano di salvarsi in zona playout: "William è esperto e conosce bene pregi e difetti del nostro spogliatorio - commenta il presidente Cerise - è capace di lottare fino all'ultimo minuto e ora abbiamo davvero bisogno di una scossa". Il Fenusma è penultimo in classifica a otto punti di distanza dalla salvezza diretta e a soli due punti dal fanalino di coda San Maurizio