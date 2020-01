Calcio: PromB; Un pari dello Charva lo blocca in zona rossa

In trasferta lo Charvensod stoppa il Settimo, ma il punnto conquistato non lo fa uscire dalla zona rossa.

Infatti i punti iniziano a pesare davvero alla 17esima giornata di questo girone di ferro. La capolista Rivarolese riconferma la sua candidatura in chiave Eccellenza con il perentorio 2-5 di Caselle: tripletta di Soncini, che fa 303 in carriera in questo magic moment, e gol di Querio e Dalessandro. Per i locali a segno Nezi e Zullo.

L'Ivrea risponde per le rime e resta a -2: due gol Soster, Vignali, Dotelli e un autogol materializzano il 5-0 al San Mauro, completamente assente a livello di punti da inizio campionato.

Si staccano le inseguitrici: il Settimo conquista un bel pari in casa Charvensod (gol di Piroli, 1-1) ma non basta per stare dietro alle battistrada. Va peggio all'Alpignano, sconfitto 1-2 in casa dal Bsr Grugliasco, che trova le reti di Rosucci e Micelotta alle quali riesce a rispondere solo parzialmente Ammendolea. Frena anche il Lascaris, che pareggia in casa 3-3 con l'Esperanza, penultimo. Due gol di Geografo e marcatura di Pavan per i bianconeri di Falco, tripletta di uno scatenato Capobianco per gli ospiti.

Il Quincitava pesca un punto per uscire dai playout in casa del Volpiano (1-1, a segno Zoppo e Lauritano) mentre l'Union Bussoleno conferma il suo ottimo stato di salute nel 2020: 0-2 firmato Bertuzzi ad un Venaria che non vince da tre partite.

Anche la Nolese è a secco di vittorie dal 17 novembre, ma ieri è arrivato un pari che può fare morale: 1-1 contro l'Ivrea Banchette, segnano i bomber Agostini e Genzano.

RISULTATI E NUOVA CLASSIFICA