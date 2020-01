Rugby: Serie C; Stade Valdotain sconfitto dal nervosismo a Rivoli

Persa per 27 a 17 ma con l'onore del campo, dai gialloneri dello Stade Valdotain, la sfida sul campo del Rivoli nella 15esima giornata del campionato di rugby di serie D.

Partenza a razzo dei piemontesi ma sono i Leoni di coach Ferrucci e Parra a condurre il primo tempo sin quasi allo scadere, con mete e calci piazzati che permettono allo Stade di passare in vantaggio e restarci sino a cinque minuti dal termine, quando il Rivoli riprende il comando delle operazioni e va in meta chiudendo il primo tempo avanti per 13 a 10.

Anche nel secondo tempo i valdostani dominano in mischia ma commettono troppi errori e ancor più falli, mentre i giocatori del Rivoli si rivelano cinici e capaci di sfruttare a loro vantaggio il nervosismo di Gontier e compagni, trovando due mete in pochi minuti che mettono la parola fine a un match in cui lo Stade si è dimostrato all'altezza sul piano tecnico e meno su quello emotivo.

Formazione Stade Valdotain: Pina Barros, Merivot, Carlino, Barbieri, Zappa, Bacilieri, Santoro, Duc, Tavella, Frazzetta R., Lallinaj, Henriod, Frazzetta S., Gontier S., Gontier M.

Classifica: Novara 20 punti; San Mauro 13 punti; Rivoli 12 punti; Cuneo Pedona 9 punti; Stade Valdotain 7 punti; CUS Torino 2 punti.