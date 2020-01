Calcio: PROMOZIONE B - Charva si allontana dalla zona rossa

Termina il girone d'andata della stagione 2019/2020. Lo Charvensod, battendo il Grugliasco si allontana dalla zona calda dei play salvezza. La Rivarolese è campione d'inverno e rafforza il suo primato con il 4-2 al Volpiano: decima vittoria stagionale per la squadra di Vito Scardino, che ad oggi è la compagine da battere.

Dietro, però, c'è un traffico da tangenziale: 30 punti (-2 dalla vetta) per l'Ivrea, che fa suo il derby contro il Banchette per 0-2. A quota 28 punti ecco il Settimo di Piazzoli, che dopo l'1-1 di Quincinetto (gol di Persiano e Pititto) continua il viaggio in coppia con il Venaria, che trova lo stesso punteggio in casa del Lascaris (a segno Lavalle e Parente).

L'Alpignano dilaga contro il fanalino di coda San Mauro: il finale è 7-1, Pivesso fa tripletta e festeggia anche il primo gol tra i grandi il 2002 Cristiano Pacchiardo.

L'Union Bussoleno, in vantaggio con Ollio, viene raggiunto nel finale dal Caselle (1-1). Il gol di Melillo vale quindi un punto salvezza per i rossoneri di Perziano. Vittoria pesante per lo Charvensod, 2-1 contro il Bsr Grugliasco.

