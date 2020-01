ECCELLENZA A/B - Stop Aygreville, Pont a -4 dalla vetta

ECCELLENZA A

>>> NUOVA CLASSIFICA

Dopo la vittoria nel recupero contro lo Stresa la capolista Aygreville viene stoppata nel finale 1-1 dall'Oleggio. Il pareggio fa felici la RomentineseCerano, che vince 1-2 in casa dell'Accademia Borgomanero, e soprattutto i cugini del Pont Donnaz, che nel match più delicato superano 3-0 il BorgoVercelli raggiundolo in classifica (da segnalare la doppietta di Borettaz oltre al gol di Menabò).

Il Borgaro non va oltre l'1-1 in casa Alicese, crolla il Rivoli 3-0 a Biella mentre la Pro Eureka e il Trino si spartiscono un punto salvezza (0-0). La Pianese, invece, fa 1-1 in casa dello Stresa segnando con Monteleone nella parte finale della gara.

ECCELLENZA B

>>> NUOVA CLASSIFICA

Subito una grossa novità in apertura di 2020: l'Hsl Derthona non è più sola in vetta, ma viene raggiunta dal Saluzzo di Boschetto a quota 32 punti. Succede tutto nel finale, quando l'Hsl in vantaggio nel cuneese 0-1 con Merlano viene riacciuffato dal gol di De Souza del Benarzole (1-1 il finale). Intanto il Saluzzo schiantava il Vanchiglia 5-1, con l'ennesima grandissima prova del 2001 Carrer in doppietta.

In zona playoffs si muove con tre punti soltanto il Canelli, che trova il gol di Begolo all'85 utile a piegare 1-0 l'Atletico Torino. La Pro Dronero viene inchiodata da un'ottima Cbs sullo 0-0 a Torino, mentre il Castellazzo raggiunge nel finale il Corneliano Roero (1-1, Carfora e Simone in gol).

Germinario (un 2003, appena convocato nella Rapp Serie D under 18) decide invece il derby tutto torinese tra Chisola e Pinerolo. Vince 1-0 la squadra di mister Nisticò, ex Pine che assieme ai suoi ragazzi balza a 20 punti a centro classifica.