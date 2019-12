Calcio: Con l’Aygreville da dieci anni non si perde mai

Da dieci anni una nuova filosofia si è fatta strada nel calcio valdostano; una filosofia che radicata nello spirito decurbitiano: Non si perde mai: o si vince o si impara. E questo motto è la stella polare dell’Aygreville che si accinge a compiere dieci anni di vita e che ha contribuito a portare una ventata di aria nuova nel mondo del calcio.

Ed è interessante a ripercorrere la storia come è raccontata dalla società stessa nel proprio sito.

"Dal 2015 la Società è affiliata alla Scuola Calcio Juventus Italia. Il progetto Scuola Calcio Juventus Italia, inaugurato nel mese di luglio 2015, si rivolge a tutti i ragazzi dai 5 ai 14 anni ed è volto ad individuare sul territorio italiano dei centri di eccellenza per strutture sportive, bacino di utenza, qualità dei ragazzi e tecnici qualificati a cui proporre un’affiliazione in modo da poter formare i tecnici e quindi i calciatori secondo principi e criteri stabiliti dalla proposta tecnica, sportiva ed educativa di Juventus.

L’obiettivo Juventus dunque è quello di sviluppare un proprio progetto formativo sul giovane calciatore che garantisca a tutti i ragazzi di sviluppare il proprio talento sportivo vivendo in ambienti ispirati ai valori dello sport e rispettando i principi che contraddistinguono da sempre Juventus: Tradizione, Esperienza, Determinazione, Stile, Eccellenza, Passione.

Dal 2016 la Società è anche Scuola Calcio Elite. Con questo progetto la F.I.G.C., oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

Andando indietro nel tempo, l’Aygreville nasce dalle ceneri del Villeneuve, fondato nel pomeriggio del 19 agosto 1967, quando 11 amici seduti in un bar decidono di formare una squadra di calcio locale. Una passione che a poco a poco contagia e coinvolge direttamente molti degli abitanti di Villeneuve che decidono così, ognuno a proprio modo, di appoggiare questo progetto chi mettendo a disposizione un pezzo di prato su cui disputare le partite, chi impegnandosi a spietrarlo e a spianarlo, chi imprestando il proprio ripostiglio collocato a 500 m di distanza dal campo da utilizzare come spogliatoio.

Gli anni scorrono, i giocatori tenaci e preparati si alternano sul campo da calcio permettendo alla squadra di partecipare a diversi campionati in seconda e terza categoria, più di 40 anni ricchi di soddisfazioni caratterizzati da una serie di tappe importanti partendo dalla fusione del Villeneuve con la squadra dell’Ampi Elter CCS Cogne, il passaggio in prima categoria, poi in promozione e in eccellenza.

Risultati importanti che sono il frutto di impegno, entusiasmo e competenza di persone come Silvio Triano, Silvano e Simone Zoppo, Piero Sterpone e Nunzio Santoro a cui vanno tutti i nostri ringraziamenti.