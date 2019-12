Calcio a 5 f: Campionato Uisp; La Valdostana travolge il Last Minute

Dopo un turno deludente la formazione dell'Asd La Valdostana di calcio a 5 femminile di mister Faustinelli ritrova la fiducia nelle proprie forze e sbanca per 6 a 0 il campo torinese del Last Minute nell'ultima giornata del 2019 del campionato interregionale Uisp. Protagonista di giornata Giulia Bari, autrice di una tripletta; il match è stato chiuso dalle rossonere nel primo tempo, terminato 4 a 0; poi è stata accademia e passerella anche per Grosjacques e Perrin. "Le ragazze si sono ritrovate in campo in forma smagliante e molto determinate - ha commentato mister Faustinelli - l'attacco non ha praticamente sbagliato nulla; in difesa hanno costruito un vero muro; insomma una partita perfetta, posso solo essere soddisfatto e lavorare per cercare di mantenere questo livello di gioco e di attenzione".

Formazione La Valdostana: Rastello, Grosjacques, Perrin, Bari, Palmitessa, Presciani, Ducly.

RISULTATI E CLASSIFICA