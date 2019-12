Ultratrail: Paolo Rossi da accusatore a condannato per doping

Nel 2015 l'atleta Paolo Rossi ha accusato Francesca Canepa di aver accettato "un passaggio in auto" al Tor des Geants nel tratto che va da Cogne al rifugio Sogno. Da lì una serie di accuse, poi la squalifica. Prò dopo la presentazione delle prove (testimoni e foto) che testimoniavano in maniera inequivocabile la sua correttezza la squalifica dal mancato passaggio al punto di controllò è diventata mancato rilevamento.

Paolo Rossi con la Presidente della VdA Trailers, Alessandra Nicoletti, che ha rimediatro una gran mortificante magra

Al Tour Monviso Trail del 2019, domenica 2 settembre scorso, si è classificato terzo classificato assoluto nel Trail da 43 chilometri, con il tempo di 5 ore, 21 minuti e 11 secondi. Lunedì (16 dicembre) dal sito della Nado Italia, organizzazione italiana antidoping, si è appreso che la Prima Sezione del Tribunale nazionale Antidoping ha inibito Paolo Rossi, classe 1969, per 4 anni, sino al 15 dicembre 2023, per la violazione delle norme sportive antidoping. Nel procedimento disciplinare a carico di Paolo Rossi contestata la “presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’atleta”.

Il Comitato organizzatore del Tour Monviso Trail, “con l’intento di definire un parziale indennizzo” a disposto l’iscrizione gratuita per la ottava edizione del Trail, che si terrà domenica 30 agosto 2020, nei confronti di Claudio Garnier e Stefano Marzolino, rispettivamente quarto e undicesimo classificati e “conseguentemente, penalizzati in riferimento al podio ed alla premiazione individuale prevista per i primi 10 atleti classificati”.