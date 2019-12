Trail: Da domenica al via iscrizioni alla Monte Rosa Walser Trail

Saranno aperte domenica 22 dicembre le iscrizioni alla Monte Rosa Walser Trail, la corsa lungo i sentieri ai piedi del del massiccio tra Valle d'Aosta e Piemonte che si correrà da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2020. Nel 2018 alla partenza da Grassoney La Trinité si erano presentati 800 atleti di 12 diverse nazionalità. Organizzate e coordinate da circa 300 volontari dell'Asd 'Monterosawalsertrail', sono prevista quattro gare, con la prova più difficile venerdì 24 alle 19, quando i primi a prendere il via saranno gli ultra runner della 114 km (8240m D+, arrivo primo concorrente previsto per sabato alle 12).

Domenica mattina all’alba, con start alle ore 6, sarà la volta degli atleti accreditati per la 50km (3940 D+). E poi via, alle 10.30 con lo start della 20 km (850D+) e dell’eco trail. Ultimi a scattare dai blocchi di partenza alle 11.15 le giovani leve del mini trail da 4.5Km (aperto anche ai concorrenti diversamente abili). Per tutti, premiazioni in piazza domenica alle 15.30.